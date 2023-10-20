"Был монстром в защите". Украинец получил мощный сигнал тренера перед стартом НБА

Центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень заработал комплименты главного тренера команды Майка Брауна после победы над "Ютой Джаз" в предсезонном спарринге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sactown Sports 1140 .

Специалист похвалил украинца за перформанс против "Джаз". Центровой приложился к победе "Кингз" (116:113), оформив 7 очков, 7 подборов, 1 ассист и 5 блок-шотов.

"Алексей сыграл фантастически. Он показал точность 1/5 с игры, но сделал 7 подборов. Благодаря своим габаритам он был монстром в защите. Лень закрывал больших игроков соперника, пытаясь избегать фолов. Он собрал 5 блок-шотов, хотя могло быть и больше. Сегодня он ставил фантастические заслоны", – рассказал Браун.

Грядущий сезон – третий подряд для Леня в майке "Сакраменто". Предыдущую кампанию украинец завершил со средними цифрами 1.9 очко, 2.4 подбора, 0.4 ассистов и 0.1 перехватов за 7 минут в игре. "Кингз" вылетели в первом раунде плей-офф от "Голден Стэйта".

Для команды Леня предсезонная подготовка завершилась. На следующей неделе "Сакраменто" стартует в регулярном чемпионате НБА 2023/24. "Кингз" в ночь на 26 октября будут гостить у "Юты".