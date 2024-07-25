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Був "мисливцем за дронами". З'явилися деталі катастрофи Мі-28 у Росії

Росія, Четвер 25 липня 2024 15:12
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Був "мисливцем за дронами". З'явилися деталі катастрофи Мі-28 у Росії Фото: російський вертоліт Мі-28 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російський вертоліт Мі-28, що розбився в Калузької області, повертався із завдання. Його називають "мисливцем за дронами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

"Мі-28, що впав у Калузької області, був "мисливцем за БПЛА". Перед падінням екіпаж якраз повертався з бойового завдання на кордоні з Брянською областю", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло Міноборони РФ, причина НП - нібито в технічній несправності, яка трапилася на борту.

Водночас, за інформацією Mash, під час польоту до пункту дислокації екіпаж виявив пожежу у кабіні.

"За однією з версій - через несправність у двигуні. Пілот повів вертоліт у безлюдне місце, і в районі села Кленки машина впала. Тому жертв і руйнувань на землі немає", - стверджують у Telegram-каналі.

Екіпаж - попередньо, це дві людини - загинули. Усі вони з міста Пушкін.

Як повідомлялося, в Калузькій області (Росія) зазнав аварії вертоліт Мі-28. Він виконував плановий політ. За даними на ранок, 25 липня, ЗСУ "приземлили" вже 326 вертольотів РФ.

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