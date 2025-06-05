Був чемпіоном у трьох категоріях, але не став абсолютним: топ-9 знакових боїв у кар'єрі Ломаченка

Два олімпійські тріумфи

Але спочатку – коротенько про виступи спортсмена на аматорському рівні. Кар'єра тут також була яскравою.

Ломаченко – дворазовий олімпійський чемпіон (Пекін-2008, Лондон-2012), дворазовий чемпіон світу (2009, 2011) та чемпіон Європи (2008).

Серед аматорів він зазнав лише однієї поразки, та й то дуже суперечливої. Сталося це у фіналі чемпіонату світу-2007, коли судді віддали перевагу росіянину Альберту Селімову. Згодом Ломаченко двічі брав переконливі реванші у кривдника. Спочатку на Олімпіаді-2008, а потім – у напівпрофесіональній лізі WSB у 2013-му.

Досягнення у профі

Влітку 2013 року Василь разом з батьком Анатолієм Ломаченком та другом і колегою по цеху Олександром Усиком поїхали у США підкоряти вершини профі-боксу.

Так почалася кар'єра яка тривала майже 12 років. За цей час Ломаченко став чемпіоном світу у трьох різних вагових категоріях:

у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016),

у другій напівлегкій за версією WBO (2016-2018),

у легкій – за версіями: WBA та WBO (2018-2020), WBC (2019), а з 2024 року - IBF.

Він також встановив декілька рекордів. Зокрема, у 2014 році став другим боксером в історії (після тайця Саенсака Муангсуріна), який здобув чемпіонський титул вже у третьому поєдинку в профі.

Потім – вже в сьомому поєдинку він став чемпіоном в другій ваговій категорії, а в 12-му – здобув титул у третій. Жоден інший боксер в історії не досягав подібних результатів з такою швидкістю.

Всього за професіональну кар'єру боксер провів на профі-рингу 21 бій: 18 виграв (12 – нокаутом) та 3 програв. За цей час Ломаченко переміг 14 боксерів, які володіли титулами чемпіонів світу.

Топ-9 боїв Ломаченка у профі

Ломаченко - Хосе Луїс Рамірес (2013 рік)

Перший профі-бій українця. У американському Лас-Вегасі вийшов проти досвідченого суперника з 41 боєм та переміг його технічним нокаутом у 4 раунді.

Ломаченко – Орландо Салідо (2014 рік)

Другий бій в кар'єрі – і одразу за титул WBO в напівлегкій вазі. Ломаченко програв розділеним рішенням суддів.

Ломаченко – Гері Рассел-молодший (2014 рік)

Друга спроба взяти титул WBO в напівлегкій вазі – цього разу успішна. Здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів, українець став чемпіоном світу в третьому бою.

Ломаченко – Роман Мартінес (2016 рік)

7-й бій у кар'єрі і перший у наступній ваговій категорії – другій напівлегкій. Здолавши пуерторіканця нокаутом у 5-му раунді, українець забрав у нього титул WBO.

Ломаченко – Хорхе Лінарес (2018 рік)

12-й бій і ще одна сходинка уверх за категоріями. Тепер вже легка вага, у якій Ломаченко виступатиме до завершення кар'єри. Бій виявився дуже конкурентним. Українець вперше побував у нокдауні, але переміг технічним нокаутом у 10-му раунді та здобув титул WBA.

Ломаченко – Люк Кемпбелл (2019 рік)

15-й профі-поєдинок українця. У Лондоні переміг одноголосним рішення суддів британця Кемпбелла та об'єднав три пояси в легкій вазі – WBA, WBO та WBC. Пік кар'єри Ломаченка.

Ломаченко – Теофімо Лопес (2020 рік)

У 16-му поєдинку Василь міг стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Але програв одноголосним рішенням суддів та втратив усе.

Ломаченко – Девін Хейні (2023 рік)

Після поразки Василь провів три рейтингові поєдинки та вийшов на Хейні – який відібрав титул абсолютного чемпіона у Лопеса. Друга спроба Ломаченка взяти всі титули теж вийшла невдалою. У дуже рівному суперництві, у якому багато експертів побачили перемогу українця, судді одноголосно віддали перевагу американцю.

Ломаченко – Джордж Камбосос (2024 рік)

21-й і, як виявилось, останній бій Ломаченка. Перемога технічним нокаутом у 11-му раунді принесла йому вакантний титул IBF. Та можливість піти на заслужений відпочинок у статусі чинного чемпіона світу.