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Business Day: будівельники та представники влади обговорять майбутню відбудову України

Середа 26 лютого 2025 15:22 promo
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Business Day: будівельники та представники влади обговорять майбутню відбудову України Фото: будівельники та представники влади обговорять майбутню відбудову України (прес-служба заходу)
Автор: Олександр Мороз

Під час заходу будівельна спільнота та представники влади разом з міжнародними партнерами об'єднаються для обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль щодо майбутньої відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів.

  • Дата: 11 березня 2025 року

В рамках Business Day планується:

Блок 1. Єврогармонізація ринку будівельної продукції в Україні: стан впровадження та нововведення

Спеціальний запрошений спікер - представник Єврокомісії, яка розкриє тему "Нова регуляція будівельної продукції – новинки, виклики та підготовка до переходу"

Цементний ринок в Україні: погляд споживачів, виробників і розробників державної політики - ексклюзивна презентація 2-ої частини дослідження, замовленого КБУ

Блок 2. Девелопмент 2025: нові правила та можливості

  • Аналітика ринку
  • Соціальне орендне житло - можливості для девелоперів
  • Проблематика МОН (майбутніх об’єктів нерухомості)

Блок 3. Розширене засідання Ради директорів КБУ

До участі у розширеному засіданні Ради директорів КБУ запрошені представники влади, профільних міністерств та комітетів ВРУ, народні депутати України, бізнес-спільноти, міжнародні організації та іноземні партнери.

Обов’язкова реєстрація та умови участі за посиланням.

Підтвердження реєстрації разом з місцем проведення буде надіслано на вказану при реєстрації пошту.

До участі запрошуємо активний будівельний бізнес:

  • Членів Ради директорів КБУ
  • Дійсних членів КБУ
  • Девелоперів
  • Виробників будівельних матеріалів
  • Підрядників
  • Будівельні та інжинірингові компанії
  • Юридичні компанії
  • Консалтингові та фінансові компанії
  • Та інший діловий бізнес

Якщо бажаєте стати партнером Business Day КБУ, звертайтеся за контактами:

  • office@kbu.org.ua
  • (044) 200 04 52
  • (050) 200 04 52

Організатор: Конфедерація будівельників України

Фінансовий партнер: Глобус Банк

Стратегічні бізнес-партнери КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S

Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, ZPP.

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