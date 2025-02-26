Business Day: будівельники та представники влади обговорять майбутню відбудову України

Під час заходу будівельна спільнота та представники влади разом з міжнародними партнерами об'єднаються для обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль щодо майбутньої відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів.

Дата: 11 березня 2025 року В рамках Business Day планується: Блок 1. Єврогармонізація ринку будівельної продукції в Україні: стан впровадження та нововведення Спеціальний запрошений спікер - представник Єврокомісії, яка розкриє тему "Нова регуляція будівельної продукції – новинки, виклики та підготовка до переходу" Цементний ринок в Україні: погляд споживачів, виробників і розробників державної політики - ексклюзивна презентація 2-ої частини дослідження, замовленого КБУ Блок 2. Девелопмент 2025: нові правила та можливості Аналітика ринку

Соціальне орендне житло - можливості для девелоперів

Проблематика МОН (майбутніх об’єктів нерухомості) Блок 3. Розширене засідання Ради директорів КБУ До участі у розширеному засіданні Ради директорів КБУ запрошені представники влади, профільних міністерств та комітетів ВРУ, народні депутати України, бізнес-спільноти, міжнародні організації та іноземні партнери. Обов’язкова реєстрація та умови участі за посиланням. Підтвердження реєстрації разом з місцем проведення буде надіслано на вказану при реєстрації пошту. До участі запрошуємо активний будівельний бізнес: Членів Ради директорів КБУ

Дійсних членів КБУ

Девелоперів

Виробників будівельних матеріалів

Підрядників

Будівельні та інжинірингові компанії

Юридичні компанії

Консалтингові та фінансові компанії

Та інший діловий бізнес Якщо бажаєте стати партнером Business Day КБУ, звертайтеся за контактами: office@kbu.org.ua

(044) 200 04 52

(050) 200 04 52 Організатор: Конфедерація будівельників України Фінансовий партнер: Глобус Банк Стратегічні бізнес-партнери КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, ZPP.