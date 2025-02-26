Business Day: будівельники та представники влади обговорять майбутню відбудову України
Під час заходу будівельна спільнота та представники влади разом з міжнародними партнерами об'єднаються для обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль щодо майбутньої відбудови України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів.
- Дата: 11 березня 2025 року
В рамках Business Day планується:
Блок 1. Єврогармонізація ринку будівельної продукції в Україні: стан впровадження та нововведення
Спеціальний запрошений спікер - представник Єврокомісії, яка розкриє тему "Нова регуляція будівельної продукції – новинки, виклики та підготовка до переходу"
Цементний ринок в Україні: погляд споживачів, виробників і розробників державної політики - ексклюзивна презентація 2-ої частини дослідження, замовленого КБУ
Блок 2. Девелопмент 2025: нові правила та можливості
- Аналітика ринку
- Соціальне орендне житло - можливості для девелоперів
- Проблематика МОН (майбутніх об’єктів нерухомості)
Блок 3. Розширене засідання Ради директорів КБУ
До участі у розширеному засіданні Ради директорів КБУ запрошені представники влади, профільних міністерств та комітетів ВРУ, народні депутати України, бізнес-спільноти, міжнародні організації та іноземні партнери.
Обов’язкова реєстрація та умови участі за посиланням.
Підтвердження реєстрації разом з місцем проведення буде надіслано на вказану при реєстрації пошту.
До участі запрошуємо активний будівельний бізнес:
- Членів Ради директорів КБУ
- Дійсних членів КБУ
- Девелоперів
- Виробників будівельних матеріалів
- Підрядників
- Будівельні та інжинірингові компанії
- Юридичні компанії
- Консалтингові та фінансові компанії
- Та інший діловий бізнес
Якщо бажаєте стати партнером Business Day КБУ, звертайтеся за контактами:
- office@kbu.org.ua
- (044) 200 04 52
- (050) 200 04 52
Організатор: Конфедерація будівельників України
Фінансовий партнер: Глобус Банк
Стратегічні бізнес-партнери КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S
Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, ZPP.
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