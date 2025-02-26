Business Day: строители и представители власти обсудят будущее восстановление Украины
Во время мероприятия строительное сообщество и представители власти вместе с международными партнерами объединятся для обсуждения текущих вызовов отрасли и эффективной координации усилий по будущему восстановлению Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов.
- Дата: 11 марта 2025 года
В рамках Business Day планируется:
Блок 1. Еврогармонизация рынка строительной продукции в Украине: состояние внедрения и нововведения
Специальный приглашенный спикер - представитель Еврокомиссии, которая раскроет тему "Новая регуляция строительной продукции - новинки, вызовы и подготовка к переходу"
Цементный рынок в Украине: взгляд потребителей, производителей и разработчиков государственной политики - эксклюзивная презентация 2-ой части исследования, заказанного КСУ
Блок 2. Девелопмент 2025: новые правила и возможности
- Аналитика рынка
- Социальное арендное жилье - возможности для девелоперов
- Проблематика МОН (будущих объектов недвижимости)
Блок 3. Расширенное заседание Совета директоров КСУ
К участию в расширенном заседании Совета директоров КСУ приглашены представители власти, профильных министерств и комитетов ВРУ, народные депутаты Украины, бизнес-сообщества, международные организации и иностранные партнеры.
Обязательная регистрация и условия участия по ссылке.
Подтверждение регистрации вместе с местом проведения будет отправлено на указанную при регистрации почту.
К участию приглашаем активный строительный бизнес:
- Членов Совета директоров КСУ
- Действительных членов КСУ
- Девелоперов
- Производителей строительных материалов
- Подрядчиков
- Строительные и инжиниринговые компании
- Юридические компании
- Консалтинговые и финансовые компании
- И другой деловой бизнес
Если хотите стать партнером Business Day КСУ, обращайтесь по контактам:
- office@kbu.org.ua
- (044) 200 04 52
- (050) 200 04 52
Организатор: Конфедерация строителей Украины
Финансовый партнер: Глобус Банк
Стратегические бизнес-партнеры КСУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S
Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, ZPP.
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