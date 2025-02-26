Business Day: строители и представители власти обсудят будущее восстановление Украины

Во время мероприятия строительное сообщество и представители власти вместе с международными партнерами объединятся для обсуждения текущих вызовов отрасли и эффективной координации усилий по будущему восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов.

Дата: 11 марта 2025 года В рамках Business Day планируется: Блок 1. Еврогармонизация рынка строительной продукции в Украине: состояние внедрения и нововведения Специальный приглашенный спикер - представитель Еврокомиссии, которая раскроет тему "Новая регуляция строительной продукции - новинки, вызовы и подготовка к переходу" Цементный рынок в Украине: взгляд потребителей, производителей и разработчиков государственной политики - эксклюзивная презентация 2-ой части исследования, заказанного КСУ Блок 2. Девелопмент 2025: новые правила и возможности Аналитика рынка

Социальное арендное жилье - возможности для девелоперов

Проблематика МОН (будущих объектов недвижимости) Блок 3. Расширенное заседание Совета директоров КСУ К участию в расширенном заседании Совета директоров КСУ приглашены представители власти, профильных министерств и комитетов ВРУ, народные депутаты Украины, бизнес-сообщества, международные организации и иностранные партнеры. Обязательная регистрация и условия участия по ссылке. Подтверждение регистрации вместе с местом проведения будет отправлено на указанную при регистрации почту. К участию приглашаем активный строительный бизнес: Членов Совета директоров КСУ

Действительных членов КСУ

Девелоперов

Производителей строительных материалов

Подрядчиков

Строительные и инжиниринговые компании

Юридические компании

Консалтинговые и финансовые компании

И другой деловой бизнес Если хотите стать партнером Business Day КСУ, обращайтесь по контактам: office@kbu.org.ua

(044) 200 04 52

(050) 200 04 52 Организатор: Конфедерация строителей Украины Финансовый партнер: Глобус Банк Стратегические бизнес-партнеры КСУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, ZPP.