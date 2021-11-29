UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Бурштынской ТЭС произошел выброс пара, станция работает в штатном режиме

Автор: Наталия Гурковская

В ночь с 28 на 29 ноября на Бурштынской ТЭС произошел выброс пара и смеси газов из топки котла энергоблока №7.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу станции.

"Четыре работника получили ожоги. Работникам была срочно оказана первая помощь и доставлено ​​в больницу. Состояние людей оценивается медиками как стабильное. Инцидент произошел во время работы 7 энергоблока. По предварительным данным - из-за разрыва экранной трубы на котле. Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Предприятие предоставит пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщила пресс-служба станции.

Станция работает в штатном режиме, отключение блока не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона. Станция работает в составе 7-ми энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. Бурштынская ТЭС скоординировала свои действия с "Укрэнерго". Для компенсации мощности оперативно включен блок №4.

Также ночью энергетики оперативно ликвидировали последствия задымления на кровле над котлом блока № 8, площадью 2 кв.м. Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области произошел взрыв на Бурштынской ТЭС. Пять человек госпитализированы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС