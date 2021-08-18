На Бурштынской ТЭС произошел пожар: причины возгорания устанавливаются

На Бруштынской ТЭС вечером 18 августа произошел пожар. Загорелся маслобак в котлотурбинном цехе станции. Причины возгорания устанавливаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Информация по возгорании маслобака в котлотурбинном цехе блока № 3 Бурштынской ТЭС поступил в ГСЧС в 16:51. На место пожара выдвинулись дежурные расчеты из городов Рогатин и Галич.

По предварительным данным, пожар в турбине №3 произошел на отметке 9,6 метра. Загорелся маслобак объемом 45 кубических метров. В результате возгорания повреждена система пожаротушения.

К тушению пожара привлечено 57 человек и 17 единиц техники ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: на Бруштынской ТЭС произошел пожар (facebook.com/MNS.GOV.UA)