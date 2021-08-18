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На Бурштинській ТЕС сталася пожежа: причини загоряння встановлюються

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Івано-Франківськ, Середа 18 серпня 2021 18:08
На Бурштинській ТЕС сталася пожежа: причини загоряння встановлюються Фото: на Бруштинській ТЕС сталася пожежа (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Бруштинській ТЕС ввечері 18 серпня сталася пожежа. Загорівся маслобак в котлотурбінному цеху станції. Причини загоряння встановлюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Інформація по загорянні маслобака в котлотурбінного цеху блоку № 3 Бурштинської ТЕС вступив в ГСЧС о 16:51. На місце пожежі висунулися чергові розрахунки з міст Рогатин, Галич.

За попередніми даними, пожежа в турбіні №3 стався на позначці 9,6 метра. Загорівся маслобак об'ємом 45 кубічних метрів. В результаті спалаху пошкоджена система пожежогасіння.

До гасіння пожежі залучено 57 осіб та 17 одиниць техніки ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих в результаті події немає. Причини загоряння встановлюються.

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Івано-Франківськ Бурштынская ТЭС Пожежа
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