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На Бурштынской ТЭС аварийно отключались энергоблоки. Просили помощи у Словакии

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Бурштын, Среда 15 сентября 2021 17:54
На Бурштынской ТЭС аварийно отключались энергоблоки. Просили помощи у Словакии Фото: на Бурштынской ТЭС было отключение энергоблоков (кадр видео youtube.com electrosnabzh)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во вторник, 14 сентября, на Бурштынской ТЭС случилось аварийное отключение целого ряда энергоблоков. Украине пришлось обращаться в Словакию с просьбой оказать аварийную помощь во избежание отключения потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Так, в 5 часов утра из-за свища в котле аварийно отключился блок №5, а также аварийно разгрузились блоки №12 и №10. После этого Калушская ТЭЦ начала увеличивать генерацию, но позже была аварийно разгружена из-за дефекта паровой задвижки.

В 10:40 на Бурштынской ТЭС аварийно отключился блок №1, который подключили к сети после ремонта в 6:07. Первый блок отключился из-за свища в котле, после чего аварийно разгрузился блок №8.

"Для обеспечения надежного электроснабжения из-за отсутствия резервных мощностей на электростанциях "острова Бурштынской ТЭС" с 11:00 14 сентября до 01:00 15 сентября диспетчерский центр активировал аварийную помощь из энергосистемы Словакии", - заявили в "Укрэнерго".

Во время проблем на ТЭС зафиксировали нарушение графика экспортных поставок электроэнергии. Уже в час ночи 15 сентября график восстановился и выполняется без нарушений.

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Бурштынская ТЭС Авария
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