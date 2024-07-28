Без burn-out: як попередити вигорання працівників у компанії

Простими словами професійне вигорання – це стан повноцінного зниження продуктивності та виснаження через хронічний стрес. Найчастіше на його присутність вказує сукупність таких ознак як: відсутність зацікавленості та енергії для роботи, хронічна втома та апатія.

Вигорання відбивається не лише на якості роботи, а й на фізичному та емоційному стані людини. З 2019 року “burn-out” зарахований ВООЗ до факторів, що впливають на здоров’я. Жодна робота чи рівень посади не можуть застрахувати від такого явища.

Вперше визначення професійне вигорання або “burn-out” було сформульоване психіатром Фрейденбергом у 1975 році, він описував виснаження спеціалістів, що надають якусь допомогу. Пізніше під час вивчення питання мотивації та продуктивності людини, з’явилися і інші терміни. Один з них – це Bore-out, який вперше описали у 1991 році, проте тоді це називали "underchallenged burnout".

У 2007 році в книзі "Діагностувати бореаут" Пітера Вердера та Філіпа Ротліна, двоє швейцарських бізнес-консультантів детальніше описали цей синдром. Bore-out – так зване виснаження від нудьги. Каталізаторами цього явища є монотонні завдання, надмірна кваліфікація для роботи, відсутність відповідальності та недостатнє залучення навичок людини.

Фото: Професійне вигорання – це стан повноцінного зниження продуктивності та виснаження через хронічний стрес (Getty Images)

Наступним, менш популярним терміном, є Brown-out. Brown-out – це втрата сил і натхнення, що характеризується саме втратою сенсу роботи. В цьому випадку людина сумнівається, наскільки корисна її робота.

Основною причиною цього явища є розмиті цілі та цінності компанії, а також відсутність мотивації та визнання на роботі. Як правило, цей стан настає, коли керівники не можуть розділити з своїми співробітниками головну ціль їхньої праці. Тоді постає одвічне питання "Навіщо я взагалі роблю те, що роблю?".

У деяких дослідженнях Brown-out називають перехідною стадією до вигорання (Burn-out). Згідно з дослідженням Corporate Balance Concepts, 5% із 1000 керівників страждали від професійного вигорання або Burn-out, тоді як 40% – від втрати сил або Brown-out. Вигорання через навантаження та виснаження через нудьгу можна розглядати як протилежність одне одному, однак симптоми та способи боротьби з ними багато в чому схожі.

Попереджувати та боротися з цими явищами потрібно, як зі сторони працівників, так і зі сторони компанії. Мабуть, найпростіша формула матиме такий вигляд: баланс + підтримка + делегування. Проте все ж зі сторони керівництва компаній до питань вигорання співробітників варто підходити більш комплексно та з точки зору запобігання цьому процесу.

Тож пройдемося по тому, що ми в нашій компанії робимо, щоб запобігти вигоранню у своїх колег:

1. Гнучкий та гібридний формат роботи

Онлайн чи змішаний графік роботи закордоном вже давно став нормою ще з часів Covid. Враховуючи український контекст та роботу в умовах повномасштабного вторгнення можливих обстрілів чи блекаутів дуже важливо за можливості йти назустріч працівникам та пропонувати гнучкий чи гібридний формат роботи.

Ми встановили гнучкий початок робочого часу (з 8:00 до 12:00), який дозволяє співробітникам самостійно планувати свій робочий час та підтримувати необхідний рівень work-life balance.

Фото: Можна спробувати обрати гнучкий та гібридний формат роботи (Getty Images)

2. Не заохочення культури овертаймів

Співробітники обовʼязково мають відпочивати та мати вільний час від задач й повідомлень у робочих чатах. Це важливо, адже фокус на роботі 24/7 обовʼязково рано чи пізно призведе до вигорання. Тому старайтесь не турбувати колег в позаробочий час, якщо питання не є дуже терміновим.

В Португалії з 2021 року для керівників є незаконним писати чи дзвонити працівникові в позаробочий час. На такий крок пішли, щоб захистити особисте життя робітників. Схожа практика діє і в Франції ще з 2017 року: тоді працівникам дали право ігнорувати ділову електронну пошту в неробочий час.

У внутрішній HRM системі Netpeak Group, якщо людина працює понад 8 годин, висвітлюється сповіщення про те, що за день працівник чи працівниця овертаймили, а також порада, щоб завтра людина не перепрацьовувала та більше відпочила.

3. Турбота про психічне здоровʼя працівника

Вигорання – це насамперед про хронічний стрес, який неодмінно призводить до проблем у ментальному стані. Тому за можливості запровадьте у компанії групові чи індивідуальні заняття із психологом, групи самопідтримки чи семінари про те, як боротись зі стресом та вигоранням.

В Netpeak Group надають колективні та індивідуальні консультації з корпоративним психологом для підтримки емоційного стану працівників, де кожен з команди може звернутись щодо таких проблем як стрес, вигорання, мотивація до праці або інші особисті питання.

4. Правило – хоча б 1 раз на рік працівник повинен піти у відпустку

Ми практикуємо такий підхід, тому накопичення більше 18-ти відпускних на балансі працівників не відбувається. Так ми заохочуємо співробітників ходити у відпустку як мінімум 1 раз на рік.

Деякі компанії закордоном, і у нашій таклж, практикують сабатікал – окрему "творчу" відпустку для працівників, щоб вони перезавантажились, відпочили та набрались сил. Така можливість доступна працівникам Netpeak Group, які працюють в компанії впродовж 3 років, рівня від Pre-Middle та вище.

Фото: В деяких компаніях передбачені окремі "творчі" відпустки для співробітників (Getty Images)

5. Визнання, турбота та зворотний звʼязок

Щоб попередити burn-out у працівників важливо визначити та нагадувати йому від часу про цінність його роботи для команди, компанії чи країни.

Також важливо дати людині відчуття турботи, за його стан, настрій чи карʼєру. Для цього потрібно час від часу комунікувати із людиною сам на сам та дізнаватись її думки та настрої не тільки в професійному плані, а й особистому. Звісно, це потрібно робити тактовно та не переступаючи межі. У зв’язку з повномасштабним вторгненням для багатьох питання безпеки рідних залишається сенситивним.

Можливо, ваш співробітник чи співробітниця потребують підтримки із житлом чи, наприклад, збором коштів на амуніцію для когось із рідних, хто перебуває на фронті. Тож одне влучне запитання та готовність допомогти – багато значитимуть для людини та нададуть відчуття підтримуючого комʼюніті на роботі. Для цього важливою задачею стає періодичне проведення 1-on-1 зустрічей керівників зі своїми підлеглими.



6. Надання зворотного звʼязку дозволяє надати поради, визначити точки росту для колеги, а також почути його потреби та очікування щодо роботи. Такі зустрічі також можуть менеджеру допомогти помітити вигорання в працівників та швидко вжити заходів. У своєму телеграм-каналі я показала на прикладі як може відрізнятись зворотній зв'язок по тій самій ситуації для працівника, і як він впливає на лояльність до компанії та керівника, а також на залученість і life-time співробітника.

Підсумовуючи, хочеться наголосити для усіх власників бізнесу чи менеджерів, що емоційне здоровʼя їх працівників так само важливе, як і фізичне. У постійному стресі, тобто передуваючи у стані “burn-out”, ефективно працювати та отримувати задоволення від роботи неможливо.

Тому контролюйте навантаження ваших працівників та належний відпочинок, будуйте та підтримуйте здорову та сприятливу атмосферу в команді та відчуття одного дружнього комʼюніті.