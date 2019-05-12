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В Буркина-Фасо боевики напали на католическую церковь, есть погибшие

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 20:27
В Буркина-Фасо боевики напали на католическую церковь, есть погибшие
Фото: атака в Буркина-Фасо (twitter.com/yannsinclair)

В результате нападения погибло 6 человек

В западноафриканской стране Буркина-Фасо боевики совершили нападение на католическую церковь, что привело к гибели по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В службе безопасности рассказали, что атака произошла утром в воскресенье, 12 мая в городе Дабло на севере страны.

Мэр Дабло Усмане Зонго рассказал, что группа неизвестных с оружием ворвалась в церковь и открыла огонь по людям, которые пытались убежать. Среди пострадавших находятся прихожане и священник.

Также после нападения боевики подожгли магазины и медицинский центр.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Буркина-Фасо французские военные освободили заложников, есть жертвы. Во французском военном ведомстве рассказали, что операция проходила при поддержке разведки США и войск операции "Бархане", которые базируются в регионе Сахеля для противодействия исламистским боевикам.

Напомним, что что в Буркина-Фасо в результате нападения на церковь погибли 6 человек. Очевидцы рассказали, что нападавшие прибыли на семи мотоциклах в конце воскресной службы и убили пастора, двух его сыновей и троих прихожан церкви.

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Новости Украины церковьнападениеБуркина-Фасо
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