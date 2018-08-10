Бурбак: руководство Черновицкой ОГА должно адекватно реагировать на незаконные действия депутатов горсовета

Бурбак ответил на жалобы председателя Черновицкой ОГА Александра Фищука

Руководство Черновицкой облгосадминистрации (ОГА) должно следить за соблюдением законности в области и вовремя и адекватно реагировать на незаконные действия депутатов Черновицкого горсовета, а не оправдывать свое бездействие, обвиняя народного депутата. Об этом в Facebook написал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в ответ на жалобы председателя Черновицкой ОГА Александра Фищука, сообщает пресс-служба НФ.

Как отмечается, Фищук заявил, что Бурбак "осложняет ситуацию в области и поэтому надо примириться с бывшими "регионалами".

"Интересное заявление руководителя Черновицкой облгосадминистрации Фищука. На фоне вечной пассивности - это просто "взрыв трудолюбия" от Александра Георгиевича. Оказывается, он может не только молча созерцать махинации различных местных чиновников, а и высказывать какие-то свои мысли. Правда, мысли господина Фищука сегодня очень странные", - написал Бурбак.

Кроме того, Бурбак, обращаясь к Фищук добавил, что не со всеми нужно "договариваться" и "идти на компромиссы".

"Миротворческая" позиция Фищука напоминает украинских поп -"звезд", которые оправдывают борьбой за "мир" свои щедро спонсируемые гастроли на территории страны-агрессора. Не со всеми нужно "договариваться" и "идти на компромиссы", господин Фищук. Если бы Яценюк и Турчинов весной 2014 года искали таких "компромиссов", вместо борьбы с вторжением врага, - сейчас на Буковине, как и по всей Украине, продолжалась бы партизанская война", - говорится в сообщении.

"Я не буду договариваться со ставленниками Фирташа и экс-функционерами "Партии регионов" - контролируемой из-за рубежа преступной организации, а также менеджерами "Черновцыгаза". Кстати, и самого вопроса о "договоренности" не было бы, если бы облгосадминистрация своевременно и адекватно реагировала на незаконные действия депутатов Черновицкого городского совета. Те и другие, как известно, управляются из единого центра в городе Вена", - подчеркнул Бурбак.

Кроме того, Бурбак акцентировал, что задача руководства ОГА - следить за соблюдением законодательства и эффективным воплощением реформ.

"Напоминаю: задача руководителя облгосадминистрации - прежде всего следить за соблюдением законодательства в соответствующей области. А не поучать народных депутатов Украины, как им вести их политическую деятельность. Тем более, когда речь идет о фракции "Народный фронт" (которую я имею честь возглавлять) - наиболее производительную, дисциплинированную и реформаторскую фракцию в Верховной Раде", - написал Бурбак.

Кроме того, он подчеркнул, что для развития области нужно работать.

"Господин руководитель Черновицкой ОГА, не надо обвинять кого-то в своих провалах. Для развития области надо работать. Бороться с коррупцией, беззаконием и кумовством. Бороться! И если моя критика так сильно влияет на вашу деятельность, значит я все делаю правильно. Поэтому желаю Вам, Александр Георгиевич, как написано в вашем заявлении, начать наконец "служить украинскому народу". Буковинцы прекрасно видят "результаты" вашей деятельности. И позиция "миротворца" Вам не поможет", - резюмировал народный депутат.