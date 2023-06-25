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Бунт Пригожина в Росії: Гуттеріш закликав всі сторони уникати ескалації

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Неділя 25 червня 2023 23:47
Бунт Пригожина в Росії: Гуттеріш закликав всі сторони уникати ескалації Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (facebook António Guterres)
Автор: Максим Шушко

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав всі сторони, які причетні до "повстання" в Росії уникати посилення напруженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що генсек ООН Антоніу Гутерріш із занепокоєнням спостерігав за останніми подіями в Російській Федерації.

Він закликав всіх зацікавлених осіб продовжувати діяти відповідально з метою уникнення подальшої напруженості.

Похід Пригожина на Москву

Протягом кількох місяців продовжується конфлікт між Пригожином та Міністерством оборони Російської Федерації, але вчора ситуація різко загострилася.

Лідер "вагнерівців" повідомив, що російські війська нібито атакували їхнє угруповання. Після цього, Пригожин оголосив про "марш справедливості". Він заявив, що його бойовики йдуть на Москву. Однак ввечері того ж дня вирішив припинити свій бунт.

Детальніше про похіж Пригожина на Москву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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