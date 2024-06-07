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Бундесверу потрібно набрати ще 75 тисяч солдатів через загрозу з боку РФ, - Spiegel

Архівне фото: Бундесверу потрібно набрати ще 75 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччині знадобитися набрати ще 75 тисяч солдатів, щоб виконати свої зобов'язання перед НАТО. Це відбувається на тлі загроз з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Видання вказує, що заклики до збільшення кількості військ можуть стати ще одним головним болем для уряду, який намагається вирішити, як профінансувати різке зростання видатків на оборону, і обговорює питання щодо відновлення тієї чи іншої форми військової служби.

Бундесверу знадобиться додатково 75 000 військовослужбовців для поповнення додаткових союзних корпусів, дивізій і бригад, необхідних для реалізації планів оборони. А зараз у Бундесвері налічується близько 180 000 солдатів і 80 000 цивільних службовців.

При цьому витрати на оборону стали болючим моментом для тристоронньої коаліції канцлера Олафа Шольца під час обговорення бюджету на наступний рік. При цьому Шольц підтримав міністра фінансів Крістіана Ліндера, який відхилив вимоги міністра оборони Бориса Пісторіуса збільшити оборонний бюджет ще на 6,7 мільярда євро у 2025 році. Водночас Пісторіус також доручив своєму міністерству вивчити потенційні моделі відновлення військової служби.

Підготовка Німеччини до можливої війни

Розмови про можливу війну НАТО з Росією тривають уже два роки. Раніше Пісторіус заявляв, що Німеччина має бути готовою до війни, яка може статися у 2029 році.

А вчора стало відомо, що уряд Німеччини розробив новий план на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення та обов'язкову службу для призовників.

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