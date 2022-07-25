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В Бундестаге выступили за прямые поставки танков Leopard для Украины

Фото: глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (flickr.com)
Автор: Илона Свиридова

Германия может напрямую поставлять танки Leopard для Вооруженных сил Украины из-за проблем с круговыми поставками партнерам по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Как заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, восточноевропейские союзники не смогли быстро найти замену своим танкам, которые предполагалось отправить в Украину.

"Если это проблематично для партнеров, мы должны прекратить круговые поставки и доставить напрямую в Украину - возможно, также (основной боевой танк, - ред.) Leopard 2. Время на исходе", - отметила она.

Отметим, ранее предполагалось, что Германия передаст танки Leopard союзникам по НАТО в обмен на поставки советской бронетехники для Украины.

"Когда дело доходит до круговых поставок, что в принципе является хорошей идеей, реальность соответствует ожиданиям восточноевропейских партнеров. Но это как-то не совпадает, особенно в отношении сроков поставок", - добавила она.

При этом Штрак-Циммерман подчеркнула, что у Бундесвера достаточно бронетранспортеров Marder для поставок в Украине, как и БТР Fuchs.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания намерена предоставить Украине 10 немецких танков Leopard.

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