В Бундестаге выступили за прямые поставки танков Leopard для Украины

Как заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, восточноевропейские союзники не смогли быстро найти замену своим танкам, которые предполагалось отправить в Украину.

"Если это проблематично для партнеров, мы должны прекратить круговые поставки и доставить напрямую в Украину - возможно, также (основной боевой танк, - ред.) Leopard 2. Время на исходе", - отметила она.

Отметим, ранее предполагалось, что Германия передаст танки Leopard союзникам по НАТО в обмен на поставки советской бронетехники для Украины.

"Когда дело доходит до круговых поставок, что в принципе является хорошей идеей, реальность соответствует ожиданиям восточноевропейских партнеров. Но это как-то не совпадает, особенно в отношении сроков поставок", - добавила она.

При этом Штрак-Циммерман подчеркнула, что у Бундесвера достаточно бронетранспортеров Marder для поставок в Украине, как и БТР Fuchs.