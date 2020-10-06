В Бундестаге вводят масочный режим до середины января

В Бундестаге (парламент Германии) ввели обязательный масочный режим. Решение начнет действовать с 6 октября.

Об этом пишет DW.

Требование относительно ношения масок распространяется "на все помещения, включая зал заседаний, конференц-залы и комнаты для совещаний, а также на все коридоры и лифты в зданиях".

Маски можно будет снять, если лица находятся на своих местах в соответствующих помещениях и при этом на расстоянии не менее полутора метров от других. Докладчики на трибуне перед микрофоном и председательствующие на заседаниях также смогут снимать маски.

Парламентским фракциям настоятельно рекомендуют принять соответствующие правила и для своих помещений. Это правило будет действовать как минимум до 17 января.

Отмечается, что коронавирус может "серьезно нарушить" или даже остановить дееспособность немецкого Бундестага.

Ранее сообщалось, что Германия усиливает карантин.

Также РБК-Украина писало, что в Германии предложили отменить карнавальный сезон из-за карантина.