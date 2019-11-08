В Бундестаге не смогли проголосовать за защиту "Северного потока-2"

Немецкий Бундестаг не смог проголосовать за законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза по газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Голосование по законопроекту о "распространение правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствам - не членам ЕС" не удалось провести из-за отсутствия кворума.

"Было отдано 133 голосов. Для кворума необходимы 355 голосов. Таким образом парламент не имеет кворума", - сказал председательствующий.

Заседание закрыли и перенесли на 9 утра.

Ранее Украина призывает Германию не поддерживать законопроект, который может помочь "Северному потоку-2" обойти директиву ЕС. Соответствующее обращение обнародовал украинское правительство.

РБК-Украина писало, что заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что несмотря на действия правительства Германии, Украина, Польша и страны Балтии найдут способы заблокировать "Северный поток-2".