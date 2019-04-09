В Бундестаге расследуют связи депутата с Россией

Фото: Бундестаг (bundestag.de)

В случае обнаружения доказательств дело Маркуса Фронмайера могут передать в прокуратуру

В Бундестаге (Германия) намерены выяснить, не нарушил ли депутат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер, подозреваемый в интенсивных контактах с официальными российскими лицами, кодекса поведения немецких парламентариев, и нет ли оснований для передачи дела в прокуратуру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В то же время в правительстве Германии обратили внимание на изобличительные публикации в немецкой прессе, но пока воздерживаются от комментариев.

Сам Фронмайер через своего адвоката сообщил, что "понятия не имеет" о кремлевских планах, не понимает, почему его называют "депутатом бундестага, находящимся под абсолютным контролем", и уверяет, что "никогда не искал финансовой или медийной поддержки в кругах российской политики ".

Официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт в понедельник, 8 апреля, заявил, что в правительстве "приняли к сведению" публикации в немецкой прессе о подозрениях в отношении Фронмайера, но отказался от комментариев, поскольку речь идет о депутате Бундестага, а не правительственном чиновнике.

Заместитель председателя германского парламента социал-демократ Томас Опперман заявил, что делом Фронмайера должен заняться совет старейшин бундестага. По мнению парламентария, Фронмайер, по всей видимости, должен был стать для Кремля "лазейкой", открывающей доступ "к институту бундестага, а не только к АдГ".

Если в ходе внутрипарламентского расследования всплывет компрометирующая депутата информация, то председатель Бундестага может оштрафовать Фронмайера или наложить взыскание или передать дело в прокуратуру.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что представители Государственной думы и администрации президента России принимали участие во вмешательстве в парламентские выборы в Германии.