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В Бундестаге раскритиковали фонд для достройки "Северного потока-2"

Автор: Инна Собора

Заместитель председателя фракции Свободной демократической партии (СВДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорфф раскритиковал создание в Германии фонда "Защита климата и окружающей среды MV". Фонд предназначен для содействия достройке газопровода "Северный поток-2". "

Об этом пишет DW.

Ламбсдорфф отметил, что в уставе фонда 99% касается климата и защиты окружающей среды.

"Но 99% денег поступают непосредственно от компании Nord Stream 2 AG, которая принадлежит "Газпрому"", - сказал депутат.

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Он подчеркнул, что "Газпром" может сам определять как кандидатуру управляющего директора фонда, так и принципы его хозяйственной деятельности.

"То есть, другими словами, так, здесь создана подставная организация. Она имеет мало общего с настоящим экологическим фондом", - отметил Ламбсдорфф.

Он также добавил, что немедленное продолжение строительства российского газопровода является неправильным из-за роли России в конфликте с Украиной.

Ранее в Германии одобрили создание фонда, чтобы достроить "Северный поток-2".

РБК-Украина писало, что первую ветку "Северного потока-2" планируют достроить в июне.

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