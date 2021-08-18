В Бундестаге призвали Apple отказаться от сканирования устройств пользователей

Глава комитета по цифровым технологиям парламента Германии Бундестага Мануэль Хоферлин написал письмо генеральному директору Apple Тиму Куку. В письме он призвал компанию отказаться от планов начать сканировать устройства пользователей, чтобы бороться с сексуальным насилием над детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Heise Online.
По славам главы комитета по цифровым технологиям, программа по сканированию данных на устройствах пользователей станет величайшим оружием слежки в истории.
Он также подчеркнул, что Apple встает "на опасный путь", который ведет к подрыву безопасного и конфиденциального общения людей и предсказуемым последствиям для самой компании.
Хоферлин заявил, что если Apple не откажется от идеи по сканированию данных на смартфонах, то рискует лишиться доступа на многие крупные рынки мира.
Напомним, компания Apple официально подтвердила, что внедрит в устройства на iOS и iPadOS проверку содержимого фото и сообщений.
Кроме того, в компании рассказали, как избежать сканирования фото и сообщений на устройствах.