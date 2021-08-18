В Бундестаге призвали Apple отказаться от сканирования устройств пользователей

Глава комитета по цифровым технологиям парламента Германии Бундестага Мануэль Хоферлин написал письмо генеральному директору Apple Тиму Куку. В письме он призвал компанию отказаться от планов начать сканировать устройства пользователей, чтобы бороться с сексуальным насилием над детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Heise Online .

По славам главы комитета по цифровым технологиям, программа по сканированию данных на устройствах пользователей станет величайшим оружием слежки в истории.

Он также подчеркнул, что Apple встает "на опасный путь", который ведет к подрыву безопасного и конфиденциального общения людей и предсказуемым последствиям для самой компании.

Хоферлин заявил, что если Apple не откажется от идеи по сканированию данных на смартфонах, то рискует лишиться доступа на многие крупные рынки мира.