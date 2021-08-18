ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Бундестазі закликали Apple відмовитися від сканування пристроїв користувачів

Новость на русском →
Німеччина, Середа 18 серпня 2021 14:45
У Бундестазі закликали Apple відмовитися від сканування пристроїв користувачів Фото: у Бундестазі закликали Apple відмовитися від сканування пристроїв користувачів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Голова Комітету з цифрових технологій парламенту Німеччини Бундестагу Мануель Хоферлін написав листа генеральному директору Apple Тіму Куку. У листі він закликав компанію відмовитися від планів почати сканувати пристрої користувачів, щоб боротися з сексуальним насильством над дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Heise Online.

За словами Голови Комітету з цифрових технологій, програма зі сканування даних на пристроях користувачів стане найбільшою зброєю стеження в історії.

Він також підкреслив, що Apple встає "на небезпечний шлях", який веде до підриву безпечного і конфіденційного спілкування людей і передбачуваних наслідків для самої компанії.

Хоферлін заявив, що якщо Apple не відмовиться від ідеї щодо сканування даних на смартфонах, то ризикує втратити доступ на багато великих ринків світу.

Нагадаємо, компанія Apple офіційно підтвердила, що впровадить в пристрої на iOS і iPadOS перевірку вмісту фото і повідомлень.

Крім того, в компанії розповіли, як уникнути сканування фото і повідомлень на пристроях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бундестаг Apple
NEWS
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
DAILY
Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні