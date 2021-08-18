У Бундестазі закликали Apple відмовитися від сканування пристроїв користувачів
Голова Комітету з цифрових технологій парламенту Німеччини Бундестагу Мануель Хоферлін написав листа генеральному директору Apple Тіму Куку. У листі він закликав компанію відмовитися від планів почати сканувати пристрої користувачів, щоб боротися з сексуальним насильством над дітьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Heise Online.
За словами Голови Комітету з цифрових технологій, програма зі сканування даних на пристроях користувачів стане найбільшою зброєю стеження в історії.
Він також підкреслив, що Apple встає "на небезпечний шлях", який веде до підриву безпечного і конфіденційного спілкування людей і передбачуваних наслідків для самої компанії.
Хоферлін заявив, що якщо Apple не відмовиться від ідеї щодо сканування даних на смартфонах, то ризикує втратити доступ на багато великих ринків світу.
Нагадаємо, компанія Apple офіційно підтвердила, що впровадить в пристрої на iOS і iPadOS перевірку вмісту фото і повідомлень.
Крім того, в компанії розповіли, як уникнути сканування фото і повідомлень на пристроях.