У Бундестазі закликали Apple відмовитися від сканування пристроїв користувачів

Голова Комітету з цифрових технологій парламенту Німеччини Бундестагу Мануель Хоферлін написав листа генеральному директору Apple Тіму Куку. У листі він закликав компанію відмовитися від планів почати сканувати пристрої користувачів, щоб боротися з сексуальним насильством над дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Heise Online .

За словами Голови Комітету з цифрових технологій, програма зі сканування даних на пристроях користувачів стане найбільшою зброєю стеження в історії.

Він також підкреслив, що Apple встає "на небезпечний шлях", який веде до підриву безпечного і конфіденційного спілкування людей і передбачуваних наслідків для самої компанії.

Хоферлін заявив, що якщо Apple не відмовиться від ідеї щодо сканування даних на смартфонах, то ризикує втратити доступ на багато великих ринків світу.