В Бундестаге обвинили правительство Германии в затягивании войны РФ против Украины

По его словам, немецкое правительство должно было утвердить поставки тяжелого вооружения украинским военным еще в конце апреля, но это решение было принято позже. При этом в настоящее время военная помощь ВСУ также не является полной.

"Поэтому мы без изменений помогаем Украине не в нужном объеме. И это продлевает эту жестокую войну, которая теперь станет войной на истощение с ежедневными сотнями жертв", - заявил Мерц.

Он добавил, что переговоры между Россией и Украиной могут начаться только в том случае, если Кремль больше не сможет захватывать территории на фоне усиления мощи ВСУ.

"Только когда война подойдет к тому пункту, что для России больше будет невыгодно ее продолжать, будут возможны переговоры", - добавил депутат.