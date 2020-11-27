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Бундестаг выступил за участие Германии в мирном урегулировании в Карабахе

Берлин, Пятница 27 ноября 2020 03:21
Бундестаг выступил за участие Германии в мирном урегулировании в Карабахе
Фото: Бундестаг (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Германия должна активно участвовать в мирном урегулировании в Нагорном Карабахе и способствовать установлению мирных и равноправных отношений между жителями этого региона. Это следует из заявления правящей "большой коалиции", поддержанного большинством депутатов Бундестага.

Об этом сообщает DW.

Кроме прочего, в документе говорится о том, что Турция проводит на Кавказе политику, не способствующую процессам мирного урегулирования в Нагорном Карабахе на дипломатическом уровне.

"Вместо этого Турция при помощи обособленных договоренностей с Россией пытается продвигать в регионе интересы отдельных сторон", - считают в "большой коалиции".

Как Анкару, так и Москву депутаты Бундестага призывают не использовать третьи страны для достижения своих политических интересов.

Напомним, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

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