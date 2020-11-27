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Бундестаг виступив за участь Німеччини в мирному врегулюванні в Карабасі

Берлін, П'ятниця 27 листопада 2020 03:21
Бундестаг виступив за участь Німеччини в мирному врегулюванні в Карабасі
Фото: Бундестаг (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина має активно брати участь у мирному врегулюванні в Нагірному Карабасі і сприяти встановленню мирних і рівноправних відносин між мешканцями цього регіону. Це випливає з заяви керівної "великої коаліції", підтриманої більшістю депутатів Бундестагу.

Про це повідомляє DW.

Крім іншого, в документі йдеться про те, що Туреччина проводить політику на Кавказі, не сприяє процесам мирного врегулювання в Нагірному Карабасі на дипломатичному рівні.

"Замість цього Туреччина за допомогою відокремлених домовленостей з Росією намагається просувати в регіоні інтереси окремих сторін", - вважають у "великій коаліції".

Як Анкару, так і Москву депутати Бундестагу закликають не використовувати треті країни для досягнення своїх політичних інтересів.

Нагадаємо, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі та введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.

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