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Бундесліга завершила сезон "фотофінішем": хто став чемпіоном

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Мюнхен, Субота 27 травня 2023 18:48
Бундесліга завершила сезон "фотофінішем": хто став чемпіоном Фото: Джамал Мусіала (крайній ліворуч) оформив "золотий" гол (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорців

Дортмундська "Боруссія" і мюнхенська "Баварія" в заочному протистоянні фінального туру німецької першості розіграли чемпіонський титул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Німеччина, Бундесліга, 34-й тур

"Боруссія" Д – "Майнц" – 2:2

Голи: Геррейро, 69, Зюле, 90+6 – Ханче-Ольсен, 15, Онісіво, 24

Нереалізований пенальті: Аллє, 19 (БД)

"Кельн" – "Баварія" – 1:2

Голи: Любічіч, 81 (пенальті) – Коман, 8, Мусіала, 89

Перед 34-м туром шанси дортмундців на "Срібну салатницю" виглядали привабливішими. "Джмелям" було достатньо перемогти середняка чемпіонату "Майнц" у домашньому матчі. Натомість мюнхенці зобов'язані були переграти "Кельн" і сподівалися на осічку "Боруссії".

Перша половина обернулася шоком для "джмелів". Дортмунд пропустив двічі в стартові півгодини, а форвард господарів Аллє ще й не реалізував одинадцятиметровий. Тим часом "Баварія" повела вже на 8-й хвилині завдяки голу Комана.

Ще більше драми було в другому таймі. "Боруссія" оформила камбек завдяки забитим м'ячам Геррейро та Зюле на шостій компенсованій хвилині. Натомість "ротен" під завісу зустрічі пропустили від Любічіча з пенальті. Нічия їх не влаштовувала. Утім, Мусіала за хвилину до кінця основного часу оформив красень-гол із лінії штрафного.

Зрештою, сезон "Баварія" і "Боруссія" Д завершили з однаковим очковим багажем, набравши 71 пункт кожна. Однак, за різницею забитих і пропущених чемпіоном стали мюнхенці. Цей титул став 11-м поспіль для "ротен". Востаннє чемпіоном став хтось інший у сезоні 2011/12 ("Боруссія" Д).

Бундесліга завершила сезон &quot;фотофінішем&quot;: хто став чемпіоном

До слова, у вихідні "Манчестер Сіті" здобув чемпіонський титул АПЛ достроково.

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