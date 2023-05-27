Бундеслига завершила сезон "фотофинишем": кто стал чемпионом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Германия, Бундеслига, 34-й тур

"Боруссия" Д – "Майнц" – 2:2

Голы: Геррейро, 69, Зюле, 90+6 – Ханче-Ольсен, 15, Онисиво, 24

Нереализованный пенальти: Алле, 19 (БД)

"Кельн" – "Бавария" – 1:2

Голы: Любичич, 81 (пенальти) – Коман, 8, Мусиала, 89

Перед 34-м туром шансы дортмундцев на "Серебряную салатницу" выглядели более привлекательными. "Шмелям" было достаточно победить середняка чемпионата "Майнц" в домашнем матче. А вот мюнхенцы обязаны были переиграть "Кельн" и надеялись на осечку "Боруссии".

Первая половина обернулась шоком для "шмелей". Дортмунд пропустил дважды в стартовые полчаса, а форвард хозяев Алле еще и не реализовал одиннадцатиметровый. Тем временем "Бавария" повела уже на 8-й минуте благодаря голу Комана.

Еще больше драмы было во втором тайме. "Боруссия" оформила камбэк благодаря забитым мячам Геррейро и Зюле на шестой компенсированной минуте. "Ротен" же под занавес встречи пропустили от Любичича с пенальти. Ничья их не устраивала. Впрочем, Мусиала за минуту до конца основного времени оформил красавчик-гол с линии штрафной.

В конце концов сезон "Бавария" и "Боруссия" Д завершили с одинаковым очковым багажом, набрав 71 пункт каждая. Однако по разнице забитых и пропущенных чемпионом стали мюнхенцы. Этот титул стал 11-м подряд для "ротен". Последний раз чемпионом стал кто-то другой в сезоне 2011/12 ("Боруссия" Д).