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"Бумбокс" та "Ми однієї крові" випустили благодійну колекцію одягу для порятунку бійців

15:48 08.10.2026 Чт
2 хв
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aimg Анна Шиканова
"Бумбокс" та "Ми однієї крові" випустили благодійну колекцію одягу для порятунку бійців Гурт "Бумбокс" та "Ми однієї крові" випустили благодійну колекцію (фото: Марта Сирко)
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Гурт "Бумбокс" разом з соціальним проєктом "Ми однієї крові" створили благодійну колекцію одягу. Її основою стали рядки з пісень гурту та оригінальні тексти з чернеток Андрія Хливнюка.

Деталі про цей проєкт та як можна купити речі з нової колекції, розповідає РБК-Україна з посиланням на пресреліз.

Що відомо про проєкт

Для когось "Бумбокс" – це пісні, які слухали в машині дорогою до Криму. Для когось – концерти, де співали разом із гуртом до хрипоти. Для когось – конкретна пісня, яка нагадує про людину, місце або час, до якого хочеться повертатися. "Бумбокс" – це слова, які залишаються з нами на роки. І тепер ці слова допомагають рятувати життя.

Разом із соціальним проєктом "Ми однієї крові" гурт "Бумбокс" створив благодійну колекцію одягу.

Сім речей – футболки, лонгсліви та кепка – зібрали в собі те, що слухачі "Бумбоксу" впізнають із кількох слів. І це той випадок, коли слова улюбленої пісні можна не лише слухати, а й носити на собі.

Цей музичний гурт поєднує в собі й глибоку лірику, і неймовірних музикантів. Ця особлива сполука вже стала своєрідною класикою.

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Куди спрямована допомога

50% вартості кожного замовлення ПУМБ передає на закупівлю кровоспинних засобів, медичного обладнання, систем для зберігання та переливання крові для парамедиків.

Перші результати вже є. Під час двох концертів "Бумбоксу" у Львові колекція принесла 520 тисяч гривень.

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За ці кошти вже придбали портативні веношукачі, автоматичні дефібрилятори, LED-лампу, обладнання для зберігання крові, акумуляторні батареї та обладнання для визначення групи крові. Допомогу передали "Агентам крові" та БФ "Солом’янські котики", і збір коштів триває.

Чим більше людей обирають речі з колекції, тим більше медичного обладнання можна придбати для тих, хто працює там, де рахунок йде на секунди.

Бо за кожною річчю – улюблена пісня, теплий спогад і конкретна допомога тим, хто просто зараз рятує чиєсь життя.

Замовити речі з колекції "Бумбокс" та СП "Ми однієї крові" можна на сайті за цим посиланням.

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Бумбокс Андрій Хливнюк Благодійна організація
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