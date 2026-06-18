Бум ШІ вдарив по Apple: гаджети компанії можуть стрімко подорожчати

Чому дорожчають необхідні запчастини?

Чипи пам'яті є критично важливими компонентами для будь-яких смарт-пристроїв. Проте масштабний бум у сфері штучного інтелекту змусив розробників масово скуповувати залізо. Своєю чергою, це призвело до серйозного дефіциту на ринку.

Як наслідок, вартість оперативної пам'яті (RAM), яка традиційно вважалася одним із найдешевших комп'ютерних компонентів, з жовтня 2025 року зросла більш ніж удвічі. Виробники заліза почали перекладати свої витрати на великих замовників.

Попередження від Тіма Кука перед відставкою

Колишній CEO Apple назвав підвищення цін на пристрої компанії "неминучим", оскільки поточна ситуація стала критичною.

"Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити наслідки колосального зростання витрат, але ситуація стала просто нестерпною. Нам життєво необхідно, щоб ціни та постачання пам'яті повернулися до розумних рівнів. Це головне", - наголосив Кук.

Екс-очільник техногіганта наразі не уточнив, коли саме почнеться хвиля подорожчання і які саме лінійки продуктів зростуть у ціні першими.

Також залишається інтригою, чи відобразиться фінансовий стрибок на вартості майбутнього iPhone 18, анонс якого очікується у вересні.

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Чи є надія на стабілізацію ринку?

Аналітики та споживачі все ж сподіваються, що актуальний ШІ-ажіотаж на ринку врешті-решт вщухне або принаймні частково зменшиться, завдяки чому вартість компонентів знизиться.

До традиційного вересневого івенту Apple залишається ще кілька місяців. Техноексперти вважають, що цього часового вікна цілком достатньо для того, щоб ситуація в індустрії встигла нормалізуватися.

Якщо ринок встигне стабілізуватися до початку осені, Купертіно матиме шанс зберегти звичні цінові рамки для своїх нових флагманів і захистити гаманці фанатів техніки Apple від додаткових витрат.