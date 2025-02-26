Не було понад два роки. В Угорщині розпочав роботу новий посол України

Зазначається, що Шандор зробив перший крок для початку роботи на посаді глави українського посольства в Будапешті, "вручивши копії вірчих грамот протокольній службі" МЗС Угорщини.

"Відповідно до дипломатичного протоколу, наступним і остаточним кроком має стати вручення паном послом вірчих грамот президенту Угорщини Томашу Шуйоку. Впевнені, що це надасть нового поштовху для розвитку добросусідських українсько-угорських відносин", - додали у посольстві.

Федір Шандор - "професор з окопів"

Федір Шандор - українець угорського походження родом з Закарпатської області. Він добровільно пішов на фронт у лютому 2023 року, боєць 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони.

Шандор також є професором Ужгородського національного університету. У мережі його називають "професором з окопів". Ще у 2022 році у мережі з'явилися кадри, як Шандор в перервах між бойовими чергуваннями читає лекцію своїм студентам прямо з окопів.