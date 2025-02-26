Не було понад два роки. В Угорщині розпочав роботу новий посол України

Надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор розпочав роботу. У середу, 26 лютого, він вручив копії вірчих грамот в угорському Міністерстві закордонних справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства України в Угорщині.
Зазначається, що Шандор зробив перший крок для початку роботи на посаді глави українського посольства в Будапешті, "вручивши копії вірчих грамот протокольній службі" МЗС Угорщини.
"Відповідно до дипломатичного протоколу, наступним і остаточним кроком має стати вручення паном послом вірчих грамот президенту Угорщини Томашу Шуйоку. Впевнені, що це надасть нового поштовху для розвитку добросусідських українсько-угорських відносин", - додали у посольстві.
Федір Шандор - українець угорського походження родом з Закарпатської області. Він добровільно пішов на фронт у лютому 2023 року, боєць 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони.
Шандор також є професором Ужгородського національного університету. У мережі його називають "професором з окопів". Ще у 2022 році у мережі з'явилися кадри, як Шандор в перервах між бойовими чергуваннями читає лекцію своїм студентам прямо з окопів.
Нагадаємо, посада посла України в Угорщині залишалася вакантною з липня 2022 року на тлі складних відносин між державами. У липні 2022 року Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Людмилу Непоп..
У грудні 2024 року Зеленський призначив нового посла України в Угорщині. Ним став український доброволець з Закарпаття Федір Шандор. Його кандидатуру Угорщина затвердила ще у серпні 2023 року.
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