UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Було понад 20 вибухів. Українські дрони вдарили по ракетному арсеналу росіян, - джерела

Ілюстративне фото: українські воїни вдарили по важливих об'єктах росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ сьогодні, 29 січня, вночі атакували кілька важливих об'єктів росіян у Тверській області. Зокрема, під ударом перебував ракетний арсенал.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Атака на ракетний арсенал

За інформацією співрозмовників видання, ціллю дронів СБУ і ССО став 23-й ракетний арсенал Міноборони Росії у Тверській області. Дрони вдарили по самому складу, а також по трьох будівлях військової частини.

Джерела уточнюють, що місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів. Також вони в місцевих чатах скаржилися на евакуацію населення.

Атака на нафтоперекачувальну станцію

Крім складу, як додали співрозмовники, безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь". Вона є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Унаслідок удару на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафту постачають до терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області.

"СБУ спільно з Силами оборони продовжує відпрацювання по військових і логістичних об'єктах на території ворога, зменшуючи його здатність вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їх застосування триватиме й надалі", - наголосило поінформоване джерело в СБУ.

Атака на арсенал у Торопці

Нагадаємо, у вересні минулого року стало відомо про успішну атаку українських захисників на ракетний арсенал ворога в Торопці (Тверська область).

Джерела в ГУР стверджували, що внаслідок атаки було знищено великі запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, боєприпасів до систем С-300 і "Град".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяВійна в УкраїніРакетиАтака дронів