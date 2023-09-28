Були у формі ЗСУ. На Запорізькому напрямку взяли в полон ДРГ росіян (відео)

"Так виглядає ворожа ДРГ, яка у формі ЗСУ на Запорізькому напрямку намагалася здійснювати диверсії", - розповів він.

За словами Єрмака, бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у взаємодії з військовою розвідкою взяли їх в полон.

На кадрах, що зняті уночі, видно, як російські диверсанти виходять з лісосмуги з піднятими вгору руками, в яких була зброя. На кадрах можна нарахувати близько п'яти окупантів.

Спроби проривів російських ДРН в Україну

У червні до Харківської області російські ДРГ намагалися прорватися двічі на тиждень.

1 серпня російська ДРГ пішла на прорив у районі Семенівської громади Чернігівської області. Окупанти намагалися прорватися на українську територію з боку Росії. Пізніше командувач Об'єднаними Силами ЗСУ Сергій Наєв розповів, що за місяць ЗСУ на півночі ліквідували чотири ворожі ДРГ.

Наприклад, в Сумській області навіть оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією через, зокрема, спроби російських ДРГ прорватися на територію України.