На Буковині священник "поскандалив" з ТЦК: військові відреагували

На відео, що шириться мережею було видно, що священнослужитель УПЦ заявляє про протиправні дії військовослужбовців, перешкоджає руху транспорту та провокує конфлікт. Відомо, що священник намагався забрати від військових чоловіка, якого він нібито виростив.

Священник представився Михайлом Жаром і розповів, що він Герой України та інвалід І групи. Він емоційно закликав допомогти усіх, хто може, і навіть звернувся до президента.

Реакція ТЦК

Військові зауважили, що дане відео має маніпулятивний характер і не відповідає ситуації, яка відбулась.

За даними ТЦК, громадянин, про якого йдеться у відео, є військовозобов'язаним, який під час перевірки не надав уповноваженим особам військово-облікові документи, зокрема й про право на відстрочку.

Під час уточнення даних в обласному об'єднаному центрі мобілізації громадянин поводився адекватно, скарг до дій військових не мав. Після надання відповідних документів, чоловіку надано можливість для оформлення відстрочки.

На відео ж видно, як священнослужитель зібрав групу людей, що, за словами військових, заважало виконанню заходів мобілізації. А намагаючись створити суспільний резонанс, священник записав відео.

"Протиправних дій з боку представників ТЦК та СП стосовно чоловіка не було. Закликаємо громадян та представників медіа, критично ставитися до подібного контенту, перевіряти правдивість інформації та довіряти офіційним джерелам. Наголошуємо, розповсюдження неправдивої інформації, поширення ворожих наративів в умовах воєнного стану розцінюється як підтримка ворога", - наголосили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.