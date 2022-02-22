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На Буковине восстанавливает путепровод и трассу на международном маршруте М-19

Автор: Артем Горовенко

В Черновицкой области дорожники начали ремонт путепровода, проходящего над железнодорожным путём на 466 км трассы М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече. Работы в границах села Кливодин ведутся по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Черновицкой области.

"Общая протяженность искусственного сооружения почти 61 метр. Путепровод построен в 1988 году и ни разу не ремонтировался. Проездное состояние обеспечивалось исключительно путём эксплуатационного содержания", - говорится в сообщении.

После завершения ремонтных работ путепровод через железную дорогу будет полностью отвечать современным требованиям по безопасности дорожного движения и транспортной нагрузки, обещают в ведомстве.

Планом ремонта предусмотрен демонтаж проезжей части; ремонт и антикоррозионная защита опор; армирование каркаса для железобетонных плит; нанесение слоя гидроизоляции; замена старого асфальтобетонного покрытия; обустройство тротуаров; установка нового барьерного и перильного ограждения.

В прошлом году дорогу М-19, на которой находится путепровод, начали ремонтировать от транспортного кольца в Мамаевцах до границы с Тернопольщиной, работы продолжат и в этом году. Восстановление трассы важно для экономической жизни региона, поскольку она соединяет с другими регионами Украины и является частью европейского маршрута на пути в Бухарест.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что в планах программы на текущий год - 5,5 тыс. км дорог государственного значения и более 1,4 тыс. км автодорог местного значения.

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БуковинаБольшая стройка