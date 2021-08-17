На Буковине в рамках "Большой стройки" отремонтируют два 70-летних моста
На дороге от Черновцов до КПП "Русская" и КПП "Шепот" капитально отремонтируют два моста, построенных в 50-60-ые годы прошлого века. Для водителей уже создали временную объездную дорогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы автомобильных дорог в Черновицкой области.
Работы на автодороге Т-26-01 "Черновцы - Вашковцы - Путила - КПП "Русская", с подъездом к КПП "Шепот", стартовали в конце июля по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Общая протяженность участка с мостами через реку Путилка составляет 3 км.
"Рабочие разбирают аварийные переправы. В частности, на двух сооружениях уже демонтировали перильное ограждения, тротуары и мостовое полотно", - рассказывают в автодоре.
Дорожники расчищают участок от зеленых насаждений и разбирают пролетные строения на обоих мостах, длиной 16 и 8 метров.
Следующим шагом станет усиление опорной части балок, монтаж железобетонной водопропускной труды диаметром 1 метр. Гравийную дорогу сделают асфальтобетонной.
После ремонта мосты будут способны выдерживать современные нормы нагрузки, поэтому дорога к румынской границе станет удобной и безопасной.
Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского в 2021-2022 годах отремонтируют 600 км дорог к контрольно-пропускным пунктам на границах.