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На Буковине в рамках "Большой стройки" отремонтируют два 70-летних моста

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Черновцы, Вторник 17 августа 2021 17:04
На Буковине в рамках "Большой стройки" отремонтируют два 70-летних моста Фото: на Буковине в рамках "Большой стройки" отремонтируют два 70-летних моста (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На дороге от Черновцов до КПП "Русская" и КПП "Шепот" капитально отремонтируют два моста, построенных в 50-60-ые годы прошлого века. Для водителей уже создали временную объездную дорогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы автомобильных дорог в Черновицкой области.

Работы на автодороге Т-26-01 "Черновцы - Вашковцы - Путила - КПП "Русская", с подъездом к КПП "Шепот", стартовали в конце июля по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Общая протяженность участка с мостами через реку Путилка составляет 3 км.

"Рабочие разбирают аварийные переправы. В частности, на двух сооружениях уже демонтировали перильное ограждения, тротуары и мостовое полотно", - рассказывают в автодоре.

На Буковине в рамках &quot;Большой стройки&quot; отремонтируют два 70-летних моста

Дорожники расчищают участок от зеленых насаждений и разбирают пролетные строения на обоих мостах, длиной 16 и 8 метров.

Следующим шагом станет усиление опорной части балок, монтаж железобетонной водопропускной труды диаметром 1 метр. Гравийную дорогу сделают асфальтобетонной.

После ремонта мосты будут способны выдерживать современные нормы нагрузки, поэтому дорога к румынской границе станет удобной и безопасной.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского в 2021-2022 годах отремонтируют 600 км дорог к контрольно-пропускным пунктам на границах.

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