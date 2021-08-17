На Буковині в рамках "Великого будівництва" відремонтують два 70-річних мости

На дорозі від Чернівців до КПП "Руська" і КПП "Шепіт" капітально відремонтують два мости, збудовані у 50-60 роках минулого століття. Для водіїв вже влаштували тимчасову об'їзну дорогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області.

Роботи на автошляху Т-26-01 "Чернівці - Вашківці - Путила - КПП "Руська", з під’їздом до КПП "Шепіт", стартували наприкінці липня за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Загальна протяжність ділянки з мостами через ріку Путилка складає 3 км.

"Робітники розбирають аварійні переправи. Зокрема, на двох спорудах вже демонтували перильне огородження, тротуари та мостове полотно", - розповідають в автодорі.

Дорожники розчищають ділянку від зелених насаджень і розбирають прогонові будови на обох мостах, довжиною 16 і 8 метрів.

Наступним кроком стане посилення опорної частини балок, монтаж залізобетонної водопропускної труди діаметром 1 метр. Гравійну дорогу зроблять асфальтобетонною.

Після ремонту мости будуть здатні витримувати сучасні норми навантаження, тому дорога до румунського кордону стане зручною та безпечною.