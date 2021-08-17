ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Буковині в рамках "Великого будівництва" відремонтують два 70-річних мости

Новость на русском →
Чернівці, Вівторок 17 серпня 2021 17:04
На Буковині в рамках "Великого будівництва" відремонтують два 70-річних мости Фото: на Буковині в рамках "Великого будівництва" відремонтують два 70-річних мости (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На дорозі від Чернівців до КПП "Руська" і КПП "Шепіт" капітально відремонтують два мости, збудовані у 50-60 роках минулого століття. Для водіїв вже влаштували тимчасову об'їзну дорогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області.

Роботи на автошляху Т-26-01 "Чернівці - Вашківці - Путила - КПП "Руська", з під’їздом до КПП "Шепіт", стартували наприкінці липня за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Загальна протяжність ділянки з мостами через ріку Путилка складає 3 км.

"Робітники розбирають аварійні переправи. Зокрема, на двох спорудах вже демонтували перильне огородження, тротуари та мостове полотно", - розповідають в автодорі.

На Буковині в рамках &quot;Великого будівництва&quot; відремонтують два 70-річних мости

Дорожники розчищають ділянку від зелених насаджень і розбирають прогонові будови на обох мостах, довжиною 16 і 8 метрів.

Наступним кроком стане посилення опорної частини балок, монтаж залізобетонної водопропускної труди діаметром 1 метр. Гравійну дорогу зроблять асфальтобетонною.

Після ремонту мости будуть здатні витримувати сучасні норми навантаження, тому дорога до румунського кордону стане зручною та безпечною.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського у 2021-2022 роках відремонтують 600 км доріг до контрольно-пропускних пунктів на кордонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
DAILY
Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі