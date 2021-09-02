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На Буковине по программе Зеленского стартовал ремонт на трассе "Криворовня-Черновцы"

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Буковина, Четверг 02 сентября 2021 12:30
На Буковине по программе Зеленского стартовал ремонт на трассе "Криворовня-Черновцы" Фото: на Буковине по программе Зеленского стартовал ремонт на трассе "Криворовня-Черновцы" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Черновицкой области стартовал текущий средний ремонт дороги Р-62 "Криворовня - Черновцы" на км 59+792 - км 93+60 от села Берегомет до города Сторожинец. Участок протяженностью 33 км восстановят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Черновицкой области.

Сейчас подрядчик выполняет на участке подготовительные работы.

"На отрезке протяженностью более 33 км отфрезеруют изношенное покрытие, укрепят основу дороги щебеночно-песчаной смесью, обработанной комплексным вяжущим материалом. После этого устроят два слоя асфальтобетонной смеси", - говорится в сообщении службы.

Ремонт трассы Р-62 "Криворовня - Усть-Путила - Старые Куты - Вижница - Сторожинец - Черновцы" выполняют по модели Design&Build. Подрядная компания ООО "ПБС" выполнит как проект, так и сам ремонт дороги по заказу Службы автомобильных дорог в Черновицкой области.

Региональная трасса Р-62 протяженностью 89 километров проходит по территории двух областей. Она начинается в Ивано-Франковской области, а завершается в Черновцах.

Напомним, программа президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена на решение проблемы внутренних перевозок, развитие транзита и межгосударственных отношений.

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Большая стройка
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