На Буковине по программе Зеленского стартовал ремонт на трассе "Криворовня-Черновцы"

В Черновицкой области стартовал текущий средний ремонт дороги Р-62 "Криворовня - Черновцы" на км 59+792 - км 93+60 от села Берегомет до города Сторожинец. Участок протяженностью 33 км восстановят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Черновицкой области.

Сейчас подрядчик выполняет на участке подготовительные работы.

"На отрезке протяженностью более 33 км отфрезеруют изношенное покрытие, укрепят основу дороги щебеночно-песчаной смесью, обработанной комплексным вяжущим материалом. После этого устроят два слоя асфальтобетонной смеси", - говорится в сообщении службы.

Ремонт трассы Р-62 "Криворовня - Усть-Путила - Старые Куты - Вижница - Сторожинец - Черновцы" выполняют по модели Design&Build. Подрядная компания ООО "ПБС" выполнит как проект, так и сам ремонт дороги по заказу Службы автомобильных дорог в Черновицкой области.

Региональная трасса Р-62 протяженностью 89 километров проходит по территории двух областей. Она начинается в Ивано-Франковской области, а завершается в Черновцах.