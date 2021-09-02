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На Буковині за програмою Зеленського стартував ремонт на трасі "Криворівня-Чернівці

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Буковина, Четвер 02 вересня 2021 12:30
На Буковині за програмою Зеленського стартував ремонт на трасі "Криворівня-Чернівці Фото: на Буковині за програмою Зеленського стартував ремонт на трасі "Криворівня-Чернівці" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Чернівецькій області стартував ремонт дороги Р-62 "Криворівня - Чернівці" на км 59+792 - км 93+60 від села Берегомет до міста Сторожинець. Ділянку протяжністю 33 км відновлять в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Чернівецькій області.

Наразі підрядник виконує на ділянці підготовчі роботи.

“На відрізку протяжністю понад 33 км відфрезерують зношене покриття, зміцнять основу дороги щебенево-піщаною сумішшю, обробленою комплексним в’яжучим матеріалом. Після цього влаштують два шари асфальтобетонної суміші”, - йдеться у повідомленні служби.

Ремонт траси Р-62 "Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці" виконують за моделлю Design&Build. Підрядна компанія ТОВ “ПБС” виконає як проєкт, так і сам ремонт дороги на замовлення Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області.

Регіональна траса Р-62 протяжністю 89 кілометрів проходить територією двох областей. Вона починається в Івано-Франківській області, а завершується у Чернівцях.

Нагадаємо, програма президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" спрямована на вирішення проблеми внутрішніх перевезень, розвиток транзиту й міждержавних відносин.

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Велике будівництво
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