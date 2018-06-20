На Буковине пограничники снова стреляли, останавливая нарушителей

Пограничники Черновицкого отряда пытались остановить контрабандистов

В Черновицкой области пограничный наряд Черновицкого отряда в среду, 20 июня, вынужден был применить предупредительные выстрелы, чтобы остановить нарушителей на границе. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Пограничному наряду за 100 м от линии границы пришлось останавливать с предупредительным выстрелом вверх группу лиц с пакетами. Убегая от пограничников, контрабандисты оставили 20 ящиков сигарет", - указано в сообщении.

Отмечается, что еще 10 ящиков табачных изделий пограничники этого же отряда задержали позже, на другом направлении.

Фото: контрабанда (dpsu.gov.ua)

"Сейчас продолжаются поиски правонарушителей. Сигареты доставлены в отдел пограничной службы. Планируется передача товара в ДФС", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, вчера, 19 июня 2018, в Черновицкой области группа неизвестных в количестве до 20 человек попытались напасть на пограничный наряд. Чтобы решить ситуацию пограничникам пришлось применить оружие. Один из нарушителей был ранен и доставлен в больницу.