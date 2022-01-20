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На Буковине капитально отремонтируют дороги к границе и горам

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Украина, Четверг 20 января 2022 15:42
На Буковине капитально отремонтируют дороги к границе и горам Фото: на Буковине капитально отремонтируют дороги к границе и горам (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На Буковине в 2022 году будут капитально отремонтированы дорога к контрольно-пропускному пункту "Красноильск" и трасса Н-10 "Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга", 9 километров которой уже отремонтировали в прошлом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Планы программы ремонта дорог в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Буковине охватывают также завершение всех объектов, где работы стартовали в прошлом году и которые имеют статус переходных, а также ремонт дороги к горному Шепоту.

"В 2021 году нам удалось восстановить в области рекордное количество километров дорог за всю историю независимости Украины. По программе "Большая стройка" ремонтные работы выполняли на всех основных транспортных артериях Буковины. Поэтому мы не планируем сбавлять обороты", - сказал глава ОГА Сергей Осачук.

Напомним, что к концу прошлого года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" сделали более 14 тыс. км дорог в Украине.

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