На Буковине капитально отремонтируют дороги к границе и горам

На Буковине в 2022 году будут капитально отремонтированы дорога к контрольно-пропускному пункту "Красноильск" и трасса Н-10 "Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга", 9 километров которой уже отремонтировали в прошлом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Планы программы ремонта дорог в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Буковине охватывают также завершение всех объектов, где работы стартовали в прошлом году и которые имеют статус переходных, а также ремонт дороги к горному Шепоту.

"В 2021 году нам удалось восстановить в области рекордное количество километров дорог за всю историю независимости Украины. По программе "Большая стройка" ремонтные работы выполняли на всех основных транспортных артериях Буковины. Поэтому мы не планируем сбавлять обороты", - сказал глава ОГА Сергей Осачук.