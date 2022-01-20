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На Буковині капітально відремонтують дороги до кордону та гір

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Україна, Четвер 20 січня 2022 15:42
На Буковині капітально відремонтують дороги до кордону та гір Фото: на Буковині капітально відремонтують дороги до кордону та гір (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На Буковині у 2022 році будуть капітально відремонтовані дорога до контрольно-пропускного пункту "Красноїльськ" та траса Н-10 "Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига", 9 кілометрів якої вже відремонтували торік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

Плани програми ремонту доріг у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Буковині охоплюють також завершення усіх об’єктів, де роботи стартували минулого року та які мають статус перехідних, та ремонт дороги до гірського Шепоту.

"У 2021 році нам вдалося відновити в області рекордну кількість кілометрів доріг за всю історію незалежності України. За програмою "Велике будівництво" ремонтні роботи виконували на всіх основних транспортних артеріях Буковини. Тож ми не плануємо збавляти оберти", - сказав голова ОДА Сергій Осачук.

Нагадаємо, що на кінець минулого року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" зробили понад 14 тис. км доріг в Україні.

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