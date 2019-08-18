У "Буковелі" на станції "роуп-джампінгу" обірвалася мотузка з людьми

Ілюстративне фото (gk-press.if.ua)

В результаті інциденту постраждали хлопець і дівчина

На карпатському курорті "Буковель" під час стрибків "роуп-джампінг" обірвалася мотузка з людьми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Галицький кореспондент".

Повідомляється, що інцидент стався напередодні ввечері. За даними рятувальників, 21-річна та 26-річний жителі Львівської області займалися "роуп-джампінгом", коли обірвалася головна мотузка. У результаті молоді люди впали на пішохідну доріжку та отримали травми.

На даний момент хлопець знаходиться реанімаційному відділенні Івано-Франківської обласної лікарні, а дівчина залишається в міській лікарні Яремче.

Зазначимо, адреналінова вежа у "Буковелі" - це найвища станція для роуп-джампінгу в Україні - висота вежі складає 28 метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області на курорті Залізний порт хлопець впав з непрацюючого колеса огляду з висоти приблизно 10 метрів. Потерпілого доставили в районну лікарню, у нього були пошкоджені внутрішні органи, а також діагностовано забій головного мозку.