ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "Буковелі" на станції "роуп-джампінгу" обірвалася мотузка з людьми

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 22:18
У "Буковелі" на станції "роуп-джампінгу" обірвалася мотузка з людьми
Ілюстративне фото (gk-press.if.ua)

В результаті інциденту постраждали хлопець і дівчина

На карпатському курорті "Буковель" під час стрибків "роуп-джампінг" обірвалася мотузка з людьми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Галицький кореспондент".

Повідомляється, що інцидент стався напередодні ввечері. За даними рятувальників, 21-річна та 26-річний жителі Львівської області займалися "роуп-джампінгом", коли обірвалася головна мотузка. У результаті молоді люди впали на пішохідну доріжку та отримали травми.

На даний момент хлопець знаходиться реанімаційному відділенні Івано-Франківської обласної лікарні, а дівчина залишається в міській лікарні Яремче.

Зазначимо, адреналінова вежа у "Буковелі" - це найвища станція для роуп-джампінгу в Україні - висота вежі складає 28 метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області на курорті Залізний порт хлопець впав з непрацюючого колеса огляду з висоти приблизно 10 метрів. Потерпілого доставили в районну лікарню, у нього були пошкоджені внутрішні органи, а також діагностовано забій головного мозку.

У Канаді стався вибух, є постраждалі
Новини України происшествиепадениебуковель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся