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В Буковеле якобы слышали взрывы. В ОВА говорят, что на Прикарпатье все спокойно

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Ивано-Фанковская область, Среда 11 мая 2022 15:17
В Буковеле якобы слышали взрывы. В ОВА говорят, что на Прикарпатье все спокойно Фото: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищуук (t_me_onyshchuksvitlana)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня в Буковеле Ивано-Франковской области сообщали о звуках взрывов. Местные власти опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищуук в Telegram.

"Относительно информации о якобы слышных взрывах на территории области. По предварительным данным, в настоящее время в области все спокойно. Призываю всех сохранять спокойствие и быть бдительными!"- написала она.

Что произошло

Напомним, сегодня ряд Telegram-каналов сообщил о взрывах в районе Буковели. Позже в соцсетях сообщили, что таких взрывов было два и предполагали, что это была работа системы ПВО.

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Ивано-Франковская область Взрыв Буковель
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