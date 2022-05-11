ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Буковелі нібито чули вибухи. В ОВА кажуть, що на Прикарпатті все спокійно

Новость на русском →
Івано-Фанківська область, Середа 11 травня 2022 15:17
У Буковелі нібито чули вибухи. В ОВА кажуть, що на Прикарпатті все спокійно Фото: голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищуук (t_me_onyshchuksvitlana)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні в Буковелі Івано-Франківської області повідомляли про звуки вибухів. Місцева влада спростувала цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищуук в Telegram.

"Щодо інформації про ніби-то чутні вибухи на території області. За попередніми даними, на цей час в області все спокійно. Закликаю усіх зберігати спокій та бути пильними!" - написала вона.

Що сталося

Нагадаємо, сьогодні низка Telegram-каналів повідомила про вибухи у районі Буковелі.Згодом у соцмережах повідомили, що таких вибухів було два і припускали, що то була робота системи ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область Вибух Буковель
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи