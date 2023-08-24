"Бук" чи С-300? Експерт оцінив, чим могли збити літак Пригожина

Однією з версій падіння літака, є те, що по бізнес-джету Пригожина відпрацювала ППО. Зазначимо, напередодні про це говорили так звані Z-пабліки. Зокрема, близькі до ПВК "Вагнера" канали повідомили, що літак збили з підпорядкованого Міноборони РФ зенітно-ракетного комплексу. Оскільки недалеко від місця катастрофи розгорнуто C-300.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Legacy 600 збили з "Бука" або С-300/400, які прикривають Москву.

"Ми бачили, як падав літак, за ним був шлейф від палаючого двигуна. Найімовірніше, ураження було безпосередньо по ньому. "Бук", наприклад, орієнтується на перехоплення за траєкторією, тобто ураження було б по кабіні пілотів. У даному випадку ураження великою кількістю елементів по двигуну і фюзеляжу, найімовірніше, говорить про С-300 або С-400", - стверджує він.

Видання Financial Times із посиланням на неназваного західного чиновника пише про наявність даних про те, що літак Пригожина збив російський комплекс ППО.