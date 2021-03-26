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В Бухаресте стихийный протест работников метрополитена. Движение поездов перекрыто

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 26 марта, в Бухаресте (Румыния) проходит стихийный протест членов профсоюза работников метрополитена USLM. Демонстранты заблокировали столичное метро, нарушив работу общественного транспорта в городе.

Об этом сообщает Romania Insider.

Как сообщается, протест состоялся на следующий день после того, как руководство оператора метро Metrorex дало крайний срок до 2 апреля для закрытия подземных коммерческих помещений, которыми управляет компания профсоюза.

Протестующие заняли пути на станции Piata Unirii в центре Бухареста, перекрыв движение поездам.

"Так называемый стихийный протест на самом деле является профсоюзной акцией, в ходе которой представители USLM отказывались от любых попыток диалога с руководством Metrorex. Хотя члены профсоюза намекали, что у них есть список запросов", - заявил оператор метро Бухареста Metrorex.

Министр транспорта Каталин Друла заявила, что этот протест в городе проходит незаконно.

"Незаконные действия нарушают жизнь целого города. Когда интересы мафии под угрозой, кучка людей принимает меры, чтобы сохранить привилегии и синекуры... Честные работники метро сегодня утром появились на работе, ради пассажиров", - сказала она.

Тем временем мэр Бухареста Никусор Дан объявил, что STB - компания, управляющая сетью автобусов, трамваев и троллейбусов в Бухаресте, увеличила свою транспортную способность в пятницу, "чтобы передвижения жителей Бухареста можно меньше пострадало".

Напомним, сегодня в Индии фермеры протестуют против новых законов о сельском хозяйстве. Митингующие заявили о блокировке ряда железных и автомобильных дорог по всей стране.

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