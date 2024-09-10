Будуть зміни. Шмигаль назвав "червоні" лінії економічного бронювання від мобілізації

Як зазначив прем’єр, велику увагу приділяють тому, щоб було дотримано питання справедливості, тому залучають військових. "Економічне бронювання це не зовсім те, про що ми говоримо в принципі "воюй або працюй"", - сказав він.

Шмигаль повідомив, що станом на сьогодні рішення уряду затверджено певний підхід до бронювання людей. Там є ряд параметрів, вони стосуються критичних підприємств, ОПК, дефіцитних професій. Є інші принципи - відсутність заборгованості по сплаті податків, не нижче середньої по галузі має бути рівень зарплати та ряд критеріїв, які використовуються для бронювання.

"Коли ми говоримо про принцип "воюй або працюй", ми хочемо вдосконалити цей підхід до бронювання. Сьогодні ми шукаємо шлях, як вирішити три проблеми: створення додаткових робочих місць, підвищення зарплати, питання повернення українців в Україну", - розповів прем’єр.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення в Україні офіційно було близько 10 млн працевлаштованих та 10,5 млн пенсіонерів.

"У перші місяці вторгнення ми втратили 3,5 млн робочих місць. У нас є ціль - відновити кількість робочих місць, після завершення війни кількість працівників має забезпечувати достойне соціальне забезпечення нашим пенсіонерам", - розповів прем’єр.

"Червоні" лінії

Шмигаль заявив, що треба створювати робочі місця, повертати людей в білу економіку, підвищувати рівень зарплати і сплачувати більше податків і зборів до бюджету.

"Це цілі над якими ми працюємо. Вони вже майже на виході. Вони на обрахунку з експертами, з військовими. Не може бути, що хтось відкупився від захисту батьківщини. Це ключовий принцип , це червона лінія. Мають бути прозорі зрозумілі правила бронювання і відповідь: чому заброньований працівник і не воює, який внесок він робить в підтримку держави. Думаю, що найближчим часом ми їх запровадимо. Це не буде щось сенсаційне, це будуть зміни існуючих параметрів бронювання", - додав прем’єр.