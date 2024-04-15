Будуть висновки. Зеленський заінтригував заявою про недостатній захист енергетики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, сьогодні на засіданні Ставки головнокомандувача міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо реалізації контрактів на постачання снарядів і дронів, а також РЕБ.

"Була сьогодні на Ставці окрема й детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури. Це стосується, зокрема, енергетики - того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки", - сказав Зеленський.

Як розповів президент, на засіданні також розібрали необхідні дії з відновлення генерації та ключових енергообʼєктів.

Окрім того, була доповідь про стан захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та на прикордонні.