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Будуть висновки. Зеленський заінтригував заявою про недостатній захист енергетики

Понеділок 15 квітня 2024 21:05
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Будуть висновки. Зеленський заінтригував заявою про недостатній захист енергетики Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські енергетичні об'єкти наразі недостатньо захищені. Будуть відповідні висновки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, сьогодні на засіданні Ставки головнокомандувача міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо реалізації контрактів на постачання снарядів і дронів, а також РЕБ.

"Була сьогодні на Ставці окрема й детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури. Це стосується, зокрема, енергетики - того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки", - сказав Зеленський.

Як розповів президент, на засіданні також розібрали необхідні дії з відновлення генерації та ключових енергообʼєктів.

Окрім того, була доповідь про стан захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та на прикордонні.

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, російські окупанти з березня посилили обстріли України. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети.

Головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через це по всій країні спостерігалися перебої з електропостачанням.

Зокрема, 11 квітня ворог своїм ударом знищив Трипільську ТЕС, що у Київській області. Вона була найпотужнішою електростанцією у регіоні, а також найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Через таку атаку "Центренерго" втратило всю свою генерацію.

Більш детально про удар по ТЕС - у матеріалі РБК-Україна.

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