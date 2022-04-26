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Будут ли в Украине дополнительные выходные в мае: разъяснения Гоструда

Фото: дополнительных выходных в мае 2022 не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Поэтому дополнительных выходных в мае не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда).

Как отмечается в сообщении, статьей 73 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) установлено 9 праздничных дней (в частности 1 мая - День труда, 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне) и 4 нерабочих дня - религиозные праздники, в которые не проводится работа (7 января и 25 декабря - Рождество Христово; один день (воскресенье) - Пасха; один день (воскресенье) - Троица).

Согласно статье 67 КЗоТ, в случае когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Таким образом, весной 2022 года должны быть выходными днями понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24.04.2022), 2 мая (перенос выходного с 01.05.2022) и 9 мая (праздничный день).

Однако статьей 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения установлены иные правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 Кзот относительно определения праздничных и нерабочих дней.

"Поэтому 25 апреля, 2 мая и 9 мая являются обычными рабочими днями, работа в которые оплачивается в обычном порядке (во время военного положения)", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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