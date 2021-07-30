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Как будут расти тарифы на электроэнергию, газ и коммуналку: прогноз НБУ

Автор: Александр Белоус

Ожидается, что в III квартале 2021 года вырастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления. Такое повышение добавит 0,3 п.п. в индекс потребительских цен (ИПЦ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2021 года).

Как отмечается в отчете, в 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию также будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции из-за приведения их к экономически обоснованным уровням.

Согласно прогнозу НБУ, по итогам 2021 года средневзвешенная цена газа будет близка к текущей благодаря внедрению годовых тарифных планов для населения.

"Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение повысятся, поскольку они не корректировались в 2020 году. Другие жилищно-коммунальные услуги подорожают под влиянием увеличения заработных плат работникам и других производственных расходов", - говорится в документе.

НБУ не приводит конкретных цифр роста тарифов. Однако вес электроэнергии в расчете ИПЦ составляет 0,01323. Для вклада в 0,3 п.п. в индекс электроэнергия должна подорожать примерно на 23%.

Напомним, с 1 января 2021 года правительство подняло среднюю цену на электроэнергию для населения на 36,6%.

В то же время Кабинет министров отложил до 1 сентября очередное поднятие тарифов. До начала осени будет действовать тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривен за кВт·ч.

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